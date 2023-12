Mazzarri svela il colloquio sul rosso: "Vedete che Kvara non lo fanno più giocare?"

"Ma lo vedete che questo ragazzo non lo fanno più giocare?" E' questa, ha spiegato Walter Mazzarri nel post-partita di Napoli-Monza 0-0.

"Ma lo vedete che questo ragazzo non lo fanno più giocare?" E' questa, ha spiegato Walter Mazzarri nel post-partita di Napoli-Monza 0-0, la frase incriminata detta all'arbitro Di Bello che all'83esimo ha portato alla sua espulsione. Il tecnico di San Vincenzo ha spiegato ai microfoni di 'DAZN' che in quell'occasione è corso in soccorso di Kvicha Kvaratskhelia, a suo dire martoriato per tutta la gara e poi ammonito dal direttore di gara per una reazione ai danni di Bondo.

Mazzarri nel post-partita ha alzato la voce: "Se non prendono mai provvedimenti con gli altri, non danno mai il cartellino agli avversari è chiaro che poi arrivano anche queste reazioni. I regolamenti vanno applicati sempre, nel bene e nel male. Io vedo delle cose strane. C'è tanta tecnologia, ci sono tantissime telecamere e non è possibile che con Osimhen e Kvaratskhelia si faccia di tutto e di più senza che nessuno dica nulla. Poi è chiaro che io a un certo punto cerco di tutelarli".