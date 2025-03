Mediaset, Biasin teme l’Atalanta: “Va a 200, Inter stanca ed avrà prima la Champions”

Fabrizio Biasin, capo dei servizi sportivi del quotidiano Libero, è intervenuto nel corso di 'Pressing', trasmissione in onda sui canali Mediaset: “L’Atalanta aveva già la credibilità, ma arrivava da due inciampi casalinghi e facevano pensare che non avrebbe avuto la solita volatona, ma hanno fatto vedere a Torino che sono stra-sintonizzati. L’Atalanta ha solo il campionato e va a 200mila all’ora e sarà una sfida tra chi va a questa velocità e chi ha problemi fisici evidenti ed anche una partita in mezzo.

Inter stanca? Sì, anche secondo me, non esistono le stagioni perfette, poi il calendario è complicato. Ad oggi il dato è che sei in corsa su tutti i fronti e va riconosciuto, puoi vincere tutto o niente, ma ad oggi è così nonostante tanti infortuni. L’Inter giocherà il doppio delle partite delle avversarie”.