Mediaset, Panucci: "Questa squadra ha il carattere di Conte. Napoli feroce e di qualità"

Christian Panucci, ex giocatore ed opinionista, nella trasmissione Mediaset 'Pressing' ha detto la sua sulla gara del Napoli contro il Mian: “Il Napoli ha qualità ed il carattere di Conte, poi è chiaro quando entra Leao ti dà preoccupazioni. Ma la ferocia il Napoli ce l’ha. L’Inter ha fatto un passo indietro per mezz’ora, arrivava in ritardo, poi le grandi squadre ogni tanto fanno queste partite ed è un campionato bellissimo. Non è semplice battere l’Udinese. L’Inter ha tanti impegni, i grandi giocatori riescono a giocare senza pensare a quella dopo, il problema sono le energie mentali. Sì, tante partite ma c’è la rosa per andare in fondo, anche se è complicato ma tutti sognano questa situazione, pure quelli del Napoli vogliono tornare in Champions”.

