Mediaset, Zazzaroni: “-2 dal Napoli è un niente, ma leggeremo che l’Inter è morta!”

vedi letture

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, è intervenuto nel corso di 'Pressing', trasmissione in onda sui canali Mediaset: “L’Inter ha creato tanto, dopo 45’ Motta ha capito che Dumfries faceva ciò che voleva su Savona. Poi nella ripresa c’è stata un’altra Juve, determinata, ha creato, ma non credo alle svolte. Non cambia nulla, 2 punti in meno dal Napoli non sono nulla, anche se ne ha 12 in meno dell’anno scorso. Leggeremo che Inzaghi è morto, che sono stanchi, vecchi, le solite menate.

E’ chiaro che non è l’Inter dell’anno scorso, ma è anche un altro campionato. Alternative? Volete parlare di quelle del Napoli… poi capitano gli infortuni come quelli di Calhanoglu, è chiaro che Augusto non è Dimarco, Asllani non è Calha, Zielinski sono due anni che non gioca bene, ma non si può prendere come parametro l’anno scorso ed i 66 punti”.