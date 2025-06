Dzemaili: "Il problema è la rosa corta, va allungata! Ndoye? Lo vedo spesso e..."

Blerim Dzemaili, ex calciatore, è intervenuto a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Ndoye sarebbe un colpo importante per Conte, il problema del Napoli l’anno scorso è stato la rosa corta, se il Napoli vuole mantenere il livello di competitività deve allungare e migliorare la qualità della rosa. Ndoye è un giocatore che ti salta l’uomo, può giocare a destra ed a sinistra. Dopo la partenza di Kvara un giocatore così è mancato molto al Napoli. Conte è stato fondamentale per questa cavalcata però adesso con i carichi che mette ovvio che bisogna allungare la rosa e le seconde linee devono essere dello stesso livello delle prime

Ndoye possibile titolare? Quando sei in tre/quattro dello stesso livello non c’è un titolare, non è mai piaciuta la parola titolare. In ogni squadra i titolari sono tre, al massimo quattro. Ndoye se la giocherà, lo vedo spesso in Nazionale e mi farebbe molto piacere se venisse a Napoli ha personalità e fa gruppo”.