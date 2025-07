Incocciati vota Lucca: "È di grande prospettiva, dimostrerà di essere al livello del Napoli"

Il Napoli è reduce da un'annata in cui ha giocato solo le 38 partite di campionato, e appena due di Coppa Italia. C'è stata però vittoria dello Scudetto, grazie alla quale nella prossima stagione gli azzurri dovranno disputare molte più gare: sono ben quattro le competizioni, si aggiungono infatti Champions League e Supercoppa Italiana.

Proprio in vista dei tanti impegni che attenderanno la squadra di Antonio Conte, la dirigenza si sta movimentando sul mercato per infoltire la rosa. Tra i ruoli da rinforzare c'è senza dubbio quello del centravanti, dove bisognerà affiancare un profilo di livello a Romelu Lukaku (con Simeone in partenza). I nomi più caldi sono quelli di Darwin Nunez e Lorenzo Lucca, su cui si è espresso così l'ex calciatore Giuseppe Incocciati a TMW Radio: "Credo che Lucca, a prescindere da tutto, sia uno di grande prospettiva. Ha dimostrato di poter fare qualcosa d'importante, ha dimostrato di poter stare a un livello superiore. Sarà uno che dimostrerà anche al Napoli di poter riuscire a starci a un livello così importante".