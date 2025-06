Sky, Marchetti: "Noa Lang? Si può chiudere in settimana. Sicuro arriverà un altro esterno..."

Luca Marchetti, giornalista Sky Sport, ai microfoni di Radio Marte nel corso di Marte Sport Live ha fatto il punto sul calciomercato del Napoli: “Lorenzo Lucca è un calciatore importante. Il Napoli lo considera un profilo ideale per fare la differenza subito, ma può crescere tranquillamente come l’alternativa di Lukaku. Nunez è un profilo diverso. Il club azzurro può chiudere già questa settimana Noa Lang. Si dovrebbe trovare accordo a 30 milioni di euro.

Questa potrebbe essere poi la settimana giusta di Lucca. Nunez non è tramontato, ma adesso il centravanti dell’Udinese è più avanti. Beukema ha l’accordo con il Napoli e non con il Bologna. Stesso discorso per Ndoye, quindi si continuerà a trattare con il club rossoblù. Sicuramente arriverà un altro esterno offensivo, poi si valuterà il sesto centrocampista. Il Napoli aveva trattato Musah, poi le cose sono cambiate dopo la conferma di Anguissa. Credo che arrivi un giovane che possa essere un jolly. L’alternativa a Beukema è Chalobah”.