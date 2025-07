Trombetti: "Osimhen è un gran problema! I club hanno paura del suo carattere"

Il professore Guido Trombetti ha rilasciato le seguenti dichiarazioni nel suo consueto editoriale per ‘Radio Napoli Centrale’: “Il Napoli è l’unica squadra lanciata in questa sessione estiva di calciomercato. Le altre, invece, sono ferme, questo è dovuto alla grande liquidità del Napoli. Il problema adesso è uno solo: è Victor Osimhen. Lui è una persona difficile sul piano comportamentale, non si capisce mai cosa si voglia fare.

Le società di calcio stanno lontano dal suo carattere difficile. Proprio per questo motivo, di fatto, nessuna squadra europea ha offerto i 75 milioni di euro della clausola rescissoria. Hanno paura di confrontarsi con lui. Il presidente deve fare uno sconto pur di liberarsi di Osimhen. Ed ora c’è anche il pericolo di vederlo a Dimaro. Il calcio è cambiato, prima i presidenti si vedevano in un luogo circoscritto per determinati giorni. Mentre ora, di fatto, anche il mercato sembra fatto su Amazon. Il Napoli deve comunque prendere un paio di esterni che garantiscano almeno una quindicina di gol”.