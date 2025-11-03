Meno gol fatti dell'anno scorso? Conte s'infuria: "Conta vincere! Solo critiche, ma siamo primi!"

La prima domanda della conferenza stampa di oggi ha fatto infuriare Antonio Conte. Alla vigilia del match di Champions League contro l'Eintracht, l'allenatore azzurro ha risposto così a un quesito sui pochi gol degli attaccanti: "Chi considerate attaccanti, Lang e Neres sono esterni da 4-3-3. Politano? E' un esterno uguale agli altri. Nel calcio moderno non c'è solo una fase, ci sono due fasi soprattutto per quel ruolo. Si attacca in ogni 11 e si difende in 11. Tra Politano, Neres, Lang, Spinazzola e Elmas non ci sono differenze, poi le caratteristiche possono essere diverse".

La domanda riguarda il fatto che lei puntava a fare più gol ma ne avete 2 in meno. Solo 5 gol dagli attaccanti Si attende di più?

"Qualcuno deve aver segnato, siamo primi in classifica, prima di queste due partite si parlava di poca solidità, ora veniamo da due clean sheet e parliamo di attacco. State sempre a cercare il bicchiere mezzo vuoto su tutto, noi abbiamo avuto difficoltà assurde dall'inizio della stagione e continuiamo ad averle e vedo la classifica e c'è il Napoli lì. Noi sentiamo solo critiche, c'è stato un pompamento assurdo di aspettative, dovevamo ammazzare di qua e di là, chi arrivava doveva cambiare la prospettiva della squadra, sono mancati giocatori come Lukaku, fondamentali, si è fatto male De Bruyne, Rrahmani è rientrato all'ultima, si sono fatti male Lobotka ed altri, abbiamo sopperito a tutto e poi lo vedi in testa e dici ma come hanno fatto? Ve le fate queste domande? Io dissi servono più gol, ma serve vincere, ma Anguissa quanti gol ha fatto in più? Anguissa ha tre gol in più rispetto all'anno scorso Cerchiamo di essere seri!".