Podcast Bucchioni: "Sfogo Conte? Cerca la rissa perché diventa adrenalina per il gruppo"

Il giornalista Enzo Bucchioni è intervenuto a TMW Radio, durante Maracanà.

Juve, buona la prima per Spalletti:

"Convince, abbiamo visto cose spallettiane. Le ha fatte sempre certe cose tipo Koopmeiners, dall'Udinese alla Roma. Ha preso in mano il gruppo. E 'stato accolto bene. Ora deve entrare nella testa dei calciatori, come fai in 24 ore? Gli va dato un po' di tempo. Dopo la sosta vedremo qualcosa di più. Intanto ha dato una scossa. Per lo Scudetto non ce la vedo, Impallomeni ha dovuto dirlo perché sei la Juve, li devi provarci sempre. Poi a volte però certi miracoli esistono, vedi Conte lo scorso anno. Ci sono squadre più attrezzate della Juve, a dirla tutta".

Fiorentina, Spalletti poteva andarci?

"Aveva una grande voglia di tornare, non era un problema di contratto o soldi. So che Palladino è andato via il martedì, mercoledì è stato contattato Pioli e gli ha detto immediatamente di sì. Ed eravamo a fine maggio".

Come ha visto Napoli-Como?

"Ha un organico lungo, ma ci sono giocatori insostituibili. Per me ritroverà il Napoli i meccanismi dello scorso anno. Si esprimerà meglio col 4-3-3".

Era rosso per Bisseck in Verona-Inter?

"No".

Che ne pensa del nuovo sfogo di Conte?

"Conte cerca la rissa, perché poi diventa adrenalina che porta nello spogliatoio. Detto questo un po' di ragione ce l'ha, ha perso giocatori importanti come Rrahmani, Beukema ha avuto difficoltà, Lobotka in regia, Lukaku che hai sostituito in corsa. Ha perso giocatori importanti nel suo meccanismo, ma nonostante questo è in testa".