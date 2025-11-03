Podcast Rosso a Bisseck? Orlando: "A parti inverse, a San Siro, avrebbe dato l'espulsione"

vedi letture

Ospite di Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato l'ex calciatore Massimo Orlando.

Juve, buona la prima per Spalletti:

"L'idea di Koopmeiners? Ha già detto come vuole sfruttarlo, quindi non mi stupisce. Questa è la bravura dei tecnici che subentrano, che vedono cose che gli altri non vedono. Credo si arrivato in punta di piedi, con grande umiltà, avendo le idee chiare che può fare bene con questa Juve. Credo che il cambio sia arrivato al momento giusto".

Come ha visto Napoli-Como?

"Ha fatto un grande primo tempo, poi il rigore parato e calciato male, poi ha dimostrato di avere comunque un'idea in fase difensiva. Fabregas gioca sempre la palla, ma il Napoli aveva alzato i ritmi e alla fine si è accontentato del punto. Quando tutti staranno bene, per me se la giocherà per un posto in Europa. Il Napoli ha faticato tanto nel primo tempo, nel secondo non mi è dispiaciuto. Lì, quando il Como si è chiuso, uno come De Bruyne sarebbe servito molto".

Era rosso per Bisseck in Verona-Inter?

"A parti inverse però...magari a San Siro, sarebbe scattato il rosso".

Che ne pensa del nuovo sfogo di Conte?

"Ho la sensazione che anche questa volte fosse indirizzato verso il pubblico, che lo critica. I fischi a fine partita li ho sentiti, quindi ce l'ha un po' con i tifosi. Credo si sia levato di nuovo il sassolino dalla scarpa con tifosi troppo esigenti. Cosa volere di più? E lui in queste cose ci sguazza, si carica lui e carica la squadra".

Fiorentina, le piace Vanoli?

"E' un ragazzo perbene, è uno molto preparato. Secondo me è anche bravo come allenatore e sinceramente c'è da cambiare la testa dei giocatori, sennò ci metti chi ti pare. Prima del gioco, deve rimettere in funzione la testa dei calciatori".