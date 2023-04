Milan Tv, Suma: "Osimhen? Mi dispiace, ma a qualcuno dispiace dei nostri infortunati?"

Nel suo editoriale per Milannews.it, il direttore e telecronista di Milan Tv Mauro Suma ha parlato anche dell'assenza di Osimhen

Nel suo editoriale per Milannews.it, il direttore e telecronista di Milan Tv Mauro Suma ha parlato anche dell'assenza di Osimhen: " Mi spiace per Osimhen, sinceramente, senza se e senza ma. Ogni tanto mi piacerebbe che qualcuno si dispiacesse anche per un nostro di infortunio, ma questo è un altro discorso con il quale il ragazzone del Napoli non ha nulla a che vedere. Se quando si infortuna uno dei nostri è invece tutto una tegola, un dramma, una sentenza e un predicozzo, sta a noi invertire la china. E possiamo farlo solo sul campo. Qualcuno ha anche scritto: senza Osimhen il Napoli ha sempre vinto lo stesso. Giusto, bravo.

E' quello che ho sempre sostenuto anch'io in tempi non sospetti: quando una squadra è squadra nel suo momento migliore, va oltre acciacchi, stop e stampelle. Quando invece è in un momento più difficile, fa fatica anche con tutti sani. Per chiudere, anche quest'altra mia battutina non c'entra nulla con il campione del Napoli. Ma ogni volta che c'è una notizia di qualsiasi tenore sul Napoli, mi accorgo che oltre alla curva A e B del Maradona si potrebbe fare tranquillamente anche la curva Z, visto che le reazioni appena si tocca la squadra azzurra sono le stesse che ho io quando mi si tocca il Milan. Ma i colori che indosso io sono noti a tutti, almeno quello".