Milinkovic o Meret, chi sarà titolare? La risposta di Gianello è chiara

Matteo Gianello, ex calciatore, portiere del Napoli in passato, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Milinkovic-Savic o Meret? Sarà il campo a dirci quale sarà il titolare. Il serbo è un portiere moderno, capace di capovolgere le azioni da difensiva ed offensiva. Se Conte l’ha voluto è perchè vuole alzare l’asticella della squadra. Milinkovic-Savic ha una bella personalità, ma Meret ha dimostrato di poterci stare benissimo nella porta del Napoli. Sta a Conte ed al campo chiarire le gerarchie”.

Milinkovic-Savic era stato accostato da tempo al club azzurro, già prima dell'ufficialità del rinnovo di Meret. Piaceva al Napoli e piaceva a Conte, è stato ufficializzato e da Castel di Sangro è cominciata la sua avventura azzurra con il ritiro. Milinkovic-Savic, anni 28, è stato tra i migliori portieri dell'ultimo campionato e ha due doti: è un para-rigori e ha una grande tecnica di base. In carriera ha iniziato come centrocampista. Personalità, qualità nei rilanci e grande fisicità essendo alto 2,02 metri. Insomma, doti che intrigano. Il Napoli lo ha scelto come alternativa a Meret nell'anno del ritorno in Champions League. Starà poi a Conte decidere di volta in volta come gestirli. Sarà interessante capire quali saranno le gerarchie dato il notevole investimento del club azzurro per la porta: 21 milioni totali.