Mirabelli: "Osimhen ha perso l'aereo? Esistono i voli privati! Io facevo così..."

Massimiliano Mirabelli, dirigente sportivo, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Per un calciatore il fatto di giocare o meno la Champions fa la differenza. Napoli è una piazza importante, ma nella scelta di un calciatore è importante anche il fatto di giocare o meno una competizione come la Champions. Un club come il Napoli deve ambire sempre ad arrivare nei primi quattro posti.

Osimhen ha perso l’aereo? Per evitare certi problemi io organizzavo dei voli privati con un nostro dirigente. Però uno come Osimhen, pure se fa tardi, può essere sempre in grado di subentrare a gara in corso e fare la differenza. Barcellona? Il Napoli può fargli male, non è più il Barcellona di un tempo. Il Napoli al Maradona può esaltarsi in maniera importante, ma deve affrontare la gara con umiltà. Il Barcellona sta facendo fatica in Liga e il Napoli può fargli lo scherzetto”.