Montefusco: "Lobotka non è quello che conosciamo. C'è Gilmour per un motivo"

Vincenzo Montefusco, allenatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Raspadori ha fatto dei goal, è vero, ma ha giocato poco con la squadra. Lo tengo in campo perché è in un momento di grazia, ma io sono sempre per il 4-3-3 e in questo modulo non ci sarebbe spazio per lui. Magari Conte potrebbe optare per il 4-3-3 con Spinazzola alto. Lobotka non è il Lobotka che conosciamo, Gilmour è stato preso per sostituirlo eventualmente.

Conte si farà delle domande, con l’Inter la squadra gli ha dato soddisfazione e non mi aspetto un cambio modulo. Se guardiamo a Fiorentina-Napoli fu Palladino a fare un disastro, passò a tre e rovinò la squadra. A volte gli allenatori giovani vogliono inventare qualcosa e poi fanno i guai. Il Napoli col 4-3-3 è il modulo che dà più garanzie, poi non penso che Conte guardi gli avversari, ma pensa a sè stesso”.