Montervino difende Insigne: "Non esiste un calciatore che non mandi a cagare l'arbitro!"

Francesco Montervino, ex capitano del Napoli, si è soffermato sull'espulsione comminata a Lorenzo Insigne contro l'Inter per un 'Vai a cagare' all'arbitro: "Non esiste al mondo un calciatore che non mandi a cagare l'arbitro. A me dovreste domandare: hai mai mandato solo a cagare un arbitro? E io risponderei che ho fatto molto di più e non sono stato espulso. Poi se vogliamo raccontare le frottole... Quello che ha fatto Lorenzo ieri lo fanno tutti, ha ragione Gattuso. Se la stessa cosa l'avesse fatta Totti sarebbe stato espulso?", le sue parole a Radio Kiss Kiss Napoli.