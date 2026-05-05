Montervino: "Il primo da cedere è De Bruyne se vuoi sistemare bilancio"

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"Se l'obiettivo principale è quello di abbassare l'età media e quindi andare a toccare il monte ingaggi, KDB e Lukaku devono partire assolutamente"

Nel corso di Ne Parliamo il Lunedì su Canale 8, è intervenuto l'ex calciatore azzurro ed oggi opinionista Francesco Montervino che ha parlato del futuro di Kevin De Bruyne. Queste le sue dichiarazioni: "De Bruyne no al 100%. Se l'obiettivo principale è quello di abbassare l'età media e di sistemare il bilancio, e quindi andare a toccare il monte ingaggi, i primi giocatori da dare via sono il primo De Bruyne e il secondo Lukaku. In assoluto. Pur pensando che potrebbe fare una stagione migliore e che potrebbe essere un valore aggiunto, lo devi togliere. Stop. Questi due sono giocatori che devono partire assolutamente. Devono sperare che fanno un buon Mondiale e magari un club arabo...".

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