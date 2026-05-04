Caiazza fa notare: "Napoli mai al completo, al Milan è bastata assenza di Modric..."

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"Il Napoli ha fatto una cavalcata in carrozza al secondo posto. Al Milan è bastato che è mancato Modric e non hanno capito più niente"

Nel corso di ‘Ne Parliamo il Lunedì’ su Canale 8, è intervenuto il giornalista de Il Roma Salvatore Caiazza che ha fatto il punto sul cammino degli azzurri di Antonio Conte: "Il Napoli ha fatto una cavalcata in carrozza al secondo posto. Ascolto chi parla del Milan, chi parla del grande Spalletti che doveva fare follie con la Juventus... Al Milan è bastato che è mancato Modric e non hanno capito più niente, al di là dell'espulsione di Tomori meritata ma stupida.

Tu l'anno scorso eri nelle stesse condizioni del Milan avendo una partita a settimana. Il paragone è con rosa e rosa sempre presente? Il paragone non esiste perché il Napoli non ha mai avuto la rosa al completo, Modric ha sempre giocato a parte quel colpo che ha avuto. Se fosse stato sempre disponibile sono d'accordo che fosse l'organico migliore".