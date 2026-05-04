Cds, Salvione: "Inter ha vinto con merito: se fai 30 gol in più del Napoli..."

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"Una squadra che riesce a fare tanti più gol di tutti significa squadra votata all'attacco. Ha segnato 30 reti più del Napoli"

Il giornalista del Corriere dello Sport Pasquale Salvione, intervenuto sulle frequenze di Radio Napoli Centrale nel corso di Un Calcio alla Radio, per commentare i temi principali dell'ultimo turno di Serie A: "È stato un campionato non esaltante, ma meritatamente vinto dall'Inter. Una squadra che riesce a fare tanti più gol di tutti significa squadra votata all'attacco. Ha segnato 30 reti più del Napoli. Ha avuto anche difficoltà nella stagione, ma ha risposto presente nel momento chiave. Sembrava che il Napoli, seppur incerottato, potesse metterla in difficoltà. Ma non è stato così. L'Inter ha espresso le sue qualità, ha avuto risposte importanti dal mercato. Penso ad Akanji, penso ad Esposito, ma anche a Sucic. E in mancanza di rivali all'altezza, ha vinto il campionato. Per il Napoli è il campionato del rammarico, aveva la rosa più forte degli ultimi anni. Il Milan è stato deludente. L'anno scorso senza coppe, il Napoli doveva essere obbligato a vincere il campionato. Ebbene, per questo Milan senza coppe sarà un rammarico. Anche la Juventus ha deluso.

De Bruyne? Me lo aspetto ancora in azzurro, non ho segnali contrari. Tutto dipenderà dall'allenatore: se Conte resta, è un discorso; altrimenti è un'altra storia. Non sappiamo se De Bruyne dovrà adattarsi al gioco di Conte o se ci sarà un allenatore che lo impiegherebbe in un altro ruolo. La sua stagione è stata condizionata da un lungo infortunio. Lo abbiamo visto a tratti, mai il miglior De Bruyne. Deve avere la possibilità di dimostrare quanto vale. Ricordo del Napoli 2023? Guardiamo cosa sta facendo Kvara, Osimhen, guardiamo Zielinski come ha fatto bene quest'anno all'Inter, quel Napoli era molto forte. Ha fatto esprimere al meglio i suoi talenti. Quel Napoli ha abbinato bel gioco e risultati, non è facile arrivarci. Quello di Sarri era anche più bello dal punto di vista del gioco. A De Laurentiis consiglierei di convocare i migliori specialisti per la prevenzione sportiva, è il primo passo da fare. Se solo il Napoli avesse la stessa rosa, penso che sarebbe altamente competitivo anche per la prossima stagione".