“Con Sarri vincevi?”, Del Genio replica: “Forse sì! Quella Juve molto più forte di quest’Inter…”

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Il Napoli dell'anno scorso senza Conte e con Sarri avrebbe vinto lo scudetto? Questa la domanda rivolta allo studio presente a Canale 8 nel corso della trasmissione Ne Parliamo il Lunedì. Tra i vari opinionisti presenti, ha risposto anche il giornalista Paolo Del Genio: "Per me sì, per me poteva vincerlo. Sarri l'ha vinto lo scudetto contro una Juventus fortissima... non mi sono rinco**inito, calmi, lo so che alla fine non è finita così la classifica. Però ribadisco il concetto: Sarri l'ha vinto contro una Juventus che era molto più forte di questa Inter, e mi fermo qui".