Montervino su Fiorentina-Napoli: “Sfida tra rivali storiche. Entrambe hanno due allenatori fantastici”

L'ex centrocampista Francesco Montervino ha parlato di Fiorentina-NapolI ai microfoni di Lady Radio: "Parliamo di big match perché si affrontano due squadre che fanno un calcio importante. Una sfida tra rivali storiche, c'è quella rivalità giusta che dà quel pizzico di peperoncino in più alla partita. Se hai i giocatori predisposti, perché non proporre? Fiorentina e Napoli hanno due allenatori fantastici: uno è un emergente che farà parlare di sé, l'altro che ancora secondo me non ha raccolto quanto merita. La Fiorentina ha una scelta ampia di giocatori, per sostenere il gioco di Italiano è giusto che girino".

Che ne pensa del rinnovo di Vlahovic?

"La sua situazione è uguale a quella degli altri che aspettiamo di veder rinnovare: tutti questi giocatori devono rimanere in Italia, auguro ai tifosi della Fiorentina di vedere quanto prima la parola fine. Per lui si tratterebbe di dire grazie con i fatti alla società".