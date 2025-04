Montervino: "Temo Lecce per gli infortuni e il possibile cambio modulo"

vedi letture

L'ex capitano del Napoli Francesco Montervino ha parlato di Napoli e non solo a TMW Radio, durante Maracanà.

Come vede il Napoli ora?

"Conte ha insegnato tutti ad avere gli occhi della tigre, ha cambiato il pensiero negativo dello scorso anno. E' una tigre perché ha dato la zampata ora e non si farà raggiungere".

Può sentire l'assenza di Buongiorno ora il Napoli?

"Non è stata fatta una gestione buona del giocatore. In un eccesso di esuberanza si rifà male, mi preoccupa però la considerazione che ha Conte di chi sta fuori. Credo che Marin non giocherà. Quando ritieni all'altezza 13-14 giocatori, lo spogliatoio poi ne risente. Se poi puoi vincere il campionato, tutto finisce da una parte, ma la gestione del gruppo non è stata ottimale".

Teme Lecce-Napoli?

"La temo per gli infortuni. Non credo che sia colpa solo dei campi. Detto questo la partita la temo perché ci può essere il cambio modulo e quando gioca 4-3-3 è un'altra squadra. Spero che Conte trovi il giusto equilibrio".