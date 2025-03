Napoli su Gatti, ex pres. Juve: "L'esclusione di Motta è incomprensibile"

Federico Gatti è finito nel mirino del Napoli. L'ex presidente della Juventus, Giovanni Cobolli Gigli, è intervenuto in diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di 'Punto Nuovo Sport'. Tra i temi trattati, ha parlato anche del centrale di Thiago Motta. E non solo: “Il pareggio del Napoli non mi ha sorpreso. Affrontare ora squadre in lotta salvezza è più complicato di affrontare una big. I nostri allenatori sono formidabili e sanno sempre come strappare punti. Conte lo sapeva bene e infatti aveva avvisato tutti in conferenza stampa.

Dovevano saperlo meglio Motta e la Juventus, invece, che a Firenze sono andati in campo senza mordente e hanno fatto una figura da pere cotte. Crisi Juventus? Oggi è una squadra contro chiunque può fare risultato. Non l’ho vista in diretta per scaramanzia e per non soffrire troppo, ma i gol della Fiorentina sono stati tutti facilitati dai bianconeri in campo. Non so perché Motta faccia certe scelte di formazione, l’esclusione di Gatti è incomprensibile".