Qual è il senso del tentativo per Gatti: l'idea di ADL e Conte è chiara

Federico Gatti, il Napoli ci prova per l'estate. La notizia di Sky Sport di ieri pomeriggio è stata confermata anche da Kiss Kiss Napoli che ha fissato anche una sorta di deadline: il 1 giugno. Per evitare così di trattare col giocatore impegnato poi con la Juve al Mondiale per Club. Gatti non è un nome che scalda la piazza, eppure c'è un motivo, tattico e non solo, per cui il club azzurro ci starebbe seriamente pensando. Senza dimenticare che tra gli obiettivi per la difesa rientra anche Solet dell'Udinese (dove gioca Lucca che piace per l'attacco).

Intanto Gatti piace al presidente De Laurentiis per l’età, 27 anni a giugno, per un ingaggio non eccessivo e anche perché italiano, in un periodo storico in cui il Napoli punta tanto sui calciatori tricolore. Ne ha prestati cinque solo adesso alla Nazionale di Luciano Spalletti. Tra l’altro è stato preso anche Marianucci dall’Empoli e a gennaio era stato fatto un tentativo per un altro italiano come Comuzzo della Fiorentina. Storicamente, insomma, De Laurentiis ha sempre apprezzato i calciatori italiani e quando ha potuto li ha acquistati, vedi Meret nel 2018 oppure ancora in passato Gabbiadini o Verdi, che non hanno avuto le stesse fortune di altri calciatori che poi sono diventati pilastri del Napoli.

Ma Gatti piace anche per motivi ovviamente tecnici. È un difensore cresciuto tanto nel corso degli ultimi anni. Alla Juventus dal 2022, ha dimostrato di avere grande personalità e fin troppo carattere ai limite della correttezza. Tutti ricordano il pugno a Kvaratskhelia. L'ex Frosinone ha retto in una piazza complessa e complicata anche dopo errori particolari, come il famoso autogol dello scorso anno contro il Sassuolo. Allegri gli ha sempre dato fiducia e anche quest'anno con Thiago Motta ha giocato spesso.

Gatti è un difensore molto forte fisicamente, si fa valere nel gioco aereo, è bravo nell’anticipo e sarebbe un perfetto braccetto di destra in un'ipotetica difesa a tre. D’altronde tra le caratteristiche principali non c’è solamente il recupero immediato del pallone, ma anche il senso del gol (7 in 102 presenze) e la voglia di attaccare e di avanzare spesso e volentieri oltre la metà campo. Non mancano i difetti, chiaramente, così come l'abitudine a qualche errore, ma con il lavoro di Conte, la famosa cura Conte, Gatti è un calciatore destinato solo a crescere.