Neres a Dazn: "Sono un giocatore-chiave? Non è importante, do sempre il massimo"

L'esterno del Napoli David Neres è intervenuto ai microfoni di DAZN nel pre partita della sfida tra i partenopei e l'Udinese. Queste le sue parole: "L'andata è stata una partita importante perché mi ha consentito di crescere in fiducia e di dare continuità. Spero di continuare così. Se dopo l'addio di Kvara mi sento un giocatore-chiave perché sono diventato titolare? Per me non è importante quanto gioco, do sempre il massimo qualsiasi bisogno avrà l'allenatore".