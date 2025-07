Nuova pretendente per Simeone? Marino svela: “Occhio all’Udinese”

Ospite nella trasmissione "#Nonsolomercato" e in onda su Rai 2, il dirigente Pierpaolo Marino ha parlato di alcuni temi legati al calcio italiano. Tra cui il futuro di Giovanni Simeone, attaccante argentino e figlio d'arte del 'Cholo', in uscita dal Napoli in caso di offerte vantaggiose recapitate ai campioni d'Italia.

Con un riferimento prima al Torino, che starebbe valutando l'ingaggio del 30enne per potenziare il proprio attacco: "Sì, avevo chiesto al direttore tecnico (del Torino, ndr) Vagnati se fossero interessati a Simeone e aveva glissato", ha dichiarato Marino.

Sempre il dirigente ex Udinese ha rivelato poi l'inserimento di un altro club di Serie A per Simeone: "Non è un giocatore facile da prendere, il Napoli sa vendere. E poi secondo me ci potrebbe essere un interessamento dell'Udinese". La società dei friulani, infatti, è rimasta orfana di Lucca dopo la sua partenza direzione pendici del Vesuvio, tra le braccia di Antonio Conte. E ora, come naturale che sia, i bianconeri sarebbero alla ricerca di un nuovo bomber in attacco.