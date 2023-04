Orrico: "Napoli è il capolavoro della carriera di Spalletti. C'è un segreto..."

Corrado Orrico, allenatore, è intervenuto a Radio Marte

Corrado Orrico, allenatore, è intervenuto a Radio Marte: "Una distanza così grande tra il Napoli e le inseguitrici significa che l'annata straordinaria del Napoli è coincisa con la mancanza di continuità delle grandi. Se penso all'Inter che ha perso 11 partite è un’offesa. Pur mancando di continuità, poiché sono farcite di grandi giocatori, che sentono la parte, le grandi italiane sono riuscite a fare una buona figura in Europa. Hanno vinto per le prodezze di alcuni fuoriclasse. Spalletti ha fatto bene in qualunque pizza in cui è stato. Quando ha trovato squadre con un minimo di valore, come Inter e Roma, ha portato la prima in Champions e la Roma al secondo posto. Napoli è il capolavoro della carriera di Spalletti. Il segreto del Napoli è che gioca un bel calcio, un calcio pieno di idee con capacità di cambiar volto nei 90'.

è una squadra che sembra disegnata da Euclide per le geometrie che dimostra in campo. Un gioco geometrico e non improvvisato. Se poi entrano i due satanassi che ha in attacco, allora entra in gioco l'imprevedibilità; vanno all'aria gli schemi del Napoli e degli avversari perché Kvaratskhelia e Osimhen sono dei solisti di valore assoluto. Quindi potremmo dire che Spalletti è salito sulle spalle di Euclide per disegnare la sua squadra. Certamente che guarderò la festa dello scudetto. Perché i napoletani sono in festa da quando nascono, fino alla morte. È una cosa meravigliosa. Sono i fuoriclasse della nazione, gli Osimhen d’Italia".