Orsi: "De Bruyne incarna lo spirito di Conte. Il Napoli può prenderlo"

vedi letture

Nando Orsi, ex portiere, è intervenuto a Vikonos Web Radio/Tv: "Meret? Ha fatto il salto di qualità, non ho mai avuto dubbi sulle sue qualità, ha dimsotrato di avere personalità e grandi doti, fa una parata a partita e questo testimonia la sua grandezza. Molto merito va anche al portiere azzurro.

De Bruyne? Incarna lo spirito di Conte, questo mi lascia ben sperare per il futuro in panchina del tecnico leccese, costa tanto ma il Napoli deve pensare che può avere giocatori così importanti. A noi degli ingaggi interessa poco, non facciamo i commercialisti, se arrivasse ci sarebbe la volontà di progredire.

Quarto posto? Bella lotta, sono tutte dentro. Ogni domenica c’è uno scavalcamento, la Lazio ha Juve e Inter, la Roma l’Atalanta, credo che i giallorossi siano in vantaggio e hanno poco da perdere, se la Lazio vince con la Juve si va a giocare un campionato intero, i bianconeri non mi fanno impazzire ma sono lì, però affronta avversari che giocano meglio, devo dire che però l’incertezza di questo campionato, in testa ed in coda, è entusiasmante”.