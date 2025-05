Podcast Napoli-De Bruyne, Colonnese: “Stipendio fuori budget, mi sembra impossibile”

L'ex calciatore Francesco Colonnese ha parlato ai microfoni di TMW Radio, durante Maracanà.

Napoli-De Bruyne: cosa c'è di vero?

"Non lo so, conoscendo ADL è uno stipendio fuori dal budget. Se guardo il mercato fatto fino a poco tempo fa, lo vedo come un affare impossibile".

Napoli che quindi potrà investire molto per competere anche in Champions. E allora converrà ad ADL rimanere con Conte?

"E' un tecnico su cui ha investito molto, per me alla fine tra di loro sanno se si andrà avanti. Conte se ha scelto Napoli e ha fatto un contratto di tre anni, e sa che avrà dei soldi da investire, non credo che possa lasciare. Anche perché in giro non ci sono tante società che possono investire certe cifre sul mercato. Forse l'Inter, non so il Milan, la Juventus. Conte sa che il Napoli può investire, molto ma comprando giocatori forti".

Come vedrebbe Allegri al Napoli?

"E' un allenatore di garanzia, è abituato a gestire squadre di vertice. Se andasse via Conte me lo aspetterei, è adatto a gestire un ambiente come quello di Napoli. E' uno dei candidati più forti. Ma io sono convinto che Conte rimarrà ancora un anno. Ovvio, dovesse rompersi l'idillio dopo l'incontro col presidente, vedo lui".