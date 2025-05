Onofri: “Altro che regalo, il Genoa verrà a Napoli per vincere! Frendrup? Da prendere al volo”

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Claudio Onofri, ex Genoa: “Ma quale regalo, il Genoa verrà al Maradona voglioso di fare risultato. Anche perché è una squadra libera di testa ora e con Vieira è riuscito a mettere in difficoltà chiunque. Il Napoli parte avvantaggiato, ma fare gol al Genoa non è semplice per nessuno. Poi la squadra è squadra per davvero, quindi sarà una partita complessa e Conte lo sa bene. Il Napoli sta accusando la stanchezza, ma è normale per chi arriva così a fine stagione. La motivazione Scudetto sta trascinando il gruppo e questo è un vantaggio per gli azzurri. Anche le altre squadre sentono la stanchezza e avere qualche motivazione in meno ti fa correre di meno.

Frendrup come dopo Anguissa? Da genoano spero che resti al Genoa, ma merita tutte le pretendenti che si sono fatte avanti. È giovane e gioca già come un veterano, è un giocatore straordinario per quantità e intelligenza. Fossi nel Napoli, lo prenderei al volo. Farebbe parte di una rosa non come riserva, ma come comprimario dei titolari. Frendrup è il cuore del Genoa, uno che non molla mai, e se andasse via la piazza ne sarebbe triste.

De Bruyne-Napoli? Parliamo di un fuoriclasse, c’è poco da dire. Non sarà più giovanissimo, ma è un campione. Il Napoli ha un modo di fare mercato diverso, tuttavia certi nomi trascendono le politiche di una società. Conte chiede grande nomi e non c’è da sorprendersi che Manna sia al lavoro per un profilo simile. Io lo andrei a prendere a piedi, anche se a 33-34 anni. E poi con la preparazione atletica di Conte tornerebbe a volare”.