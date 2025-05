Fedele: “De Bruyne bomba mediatica, nel Napoli non sarebbe titolare fisso”

vedi letture

Intervenendo a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live, l'ex dirigente ed agente Enrico Fedele ha parlato dei temi d’attualità di casa Napoli: “Non vedo insidie reali per il Napoli in queste ultime tre partite. Non ce ne sono, secondo me ed è giusto essere ottimisti e non scaramantici. Lo scudetto è del Napoli, per me non ci sono dubbi. I segnali della stagione propizia sono stati diversi e continui, su tutti la capacità e la fortuna di essere attaccati al vertice anche quando sono stati messi insieme appena 12 punti in 9 partite.

Quando il Napoli ha avuto questo crollo si intravedevano le insidie, ora non ce ne sono. Se nei momenti di crisi la squadra non si è abbattuta ed ha poi recuperato punti, figuriamoci adesso. Il Napoli si approssima a vincere senza fuoriclasse, al di là di quanto accaduto con gli scudetti di Maradona, Careca, Kvaratskhelia ecc… Il fuoriclasse può essere Conte? No, perché lo è stato sino a gennaio, firmando un capolavoro con una difesa eccezionale. Nel girone di ritorno ha dominato poco l’avversario, subendo spesso nel secondo tempo. Questa è la verità, ma ce ne importa poco perché siamo tifosi e siamo felici della probabile, per me sicura, vittoria del titolo. Il vero fuoriclasse del Napoli, nel suo campo manageriale, è De Laurentiis.

De Bruyne? Premesso che a me piacciono sempre molto i calciatori di qualità come lui, la reputo più una bomba mediatica, perché dal punto di vista tecnico De Bruyne al posto di chi potrebbe giocare? Non sarebbe titolare fisso… E il Napoli, secondo voi, prenderebbe un calciatore che costa 7-8 milioni di euro netti, senza decreto crescita, per non schierarlo sempre? Secondo me non verrà per questo motivo. A mio giudizio il club di De Laurentiis deve fare come ha sempre fatto, ovvero cedere i calciatori che hanno esaurito il loro ciclo, ringiovanendo la rosa e abbassando il monte ingaggi. E’ il tessuto sul quale deve muoversi un club come il Napoli”.