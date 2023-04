Orsi: "Il Napoli può recuperare, ma col Milan non sarà facile. Meret? Responsabile sul gol"

"Napoli-Verona? Se si effettuano troppi cambi nella formazione titolare si rischia di perdere il ritmo partita".

L'ex portiere Nando Orsi, presente negli studi di ‘Giochiamo D’Anticipo’ a Televomero, ha analizzato la partita persa dal Napoli in Champions League contro il Milan e anticipato la sfida di sabato contro il Verona: “Il Napoli soprattutto nel primo tempo è stato agile e fresco, Kvara dopo 30” ha avuto una grande occasione e Maignan ha fatto grandi parate. Il Napoli può recuperare ma senza Kim e Anguissa non sarà facile, il Milan è una squadra che in tanti considerano poco ma che non stecca nelle partite importanti. Il risultato, vista la prestazione di ieri si può ancora recuperare.

Stesso errore di campionato su Brahim Diaz? Certe situazioni si possono verificare più volte anche perché ci sono le qualità dei giocatori in campo. Meret? Secondo me qualche responsabilità del portiere c’è, il tiro di Bennacer non richiedeva una parata d’istinto. Ha scelto il lato sinistro e la conclusione imprecisa sul primo palo lo ha costretto a cambiare posizione. Se la maschera può aver infastidito la visuale? Non saprei, forse un po’ sì