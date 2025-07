Conte, l'amico: "Ndoye è la sua ala sinistra ideale, ecco perché lo vuole"

“Nel ritiro ci sono momenti di fatica e quindi le sconfitte come quella di ieri del Napoli contro l’Arezzo non sono preoccupanti. Sapesse quante partite ho perso con squadre di dilettanti nella preparazione…. Sono momenti - ha detto l’allenatore ed ex Lecce Luigi Garzya, Bari e Roma a Radio Marte nel corso di 'Forza Napoli Sempre-speciale Dimaro su Marte' - in cui si lavora per raggiungere la condizione fisica. Conte, poi, è rinomato per far lavorare moltissimo i propri calciatori.

De Bruyne in difficoltà atletica? E’ solo questione di tempo, il belga si deve abituare al lavoro italiano. L’intensità in Inghilterra è pazzesca nel corso delle gare ma non credo che svolgono la stessa preparazione. Fanno fatica i giovani, figuriamoci quelli oltre la trentina come lui. So che vuol dire. Conte vuole Ndoye perché ha delle caratteristiche particolari, sa giocare a tutta fascia come solo in fase offensiva. Nell’ultima stagione ha dimostrato anche di saper segnare diversi gol. E’ un jolly di fascia che ha forza, gamba e tecnica. Se Antonio ha scelto lui avrà visto in Ndoye l’ala sinistra ideale per lui. Beukema è un ottimo acquisto, è fortissimo. Lui e Lucumi sono stati uno dei segreti del Bologna dello scorso anno. Conte sceglie bene i difensori, specie i marcatori puri, una rarità nel calcio di oggi”.