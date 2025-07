Maresca chiarisce: "Mai avuto preclusioni, anche il Napoli è tra le squadre che posso arbitrare"

Alcuni mesi fa l'arbitro internazionale di Torre Annunziata Marco Guida aveva dichiarato ai microfoni di Radio CRC che non avrebbe diretto partite del Napoli "perché non vorrei avere problemi, si sa come sono fatti i tifosi".

Differente la posizione dell'altro arbitro napoletano Fabio Maresca, anch'esso internazionale. Il fischietto di Napoli intervistato da Radio Sportiva al Festival di Giffoni ha chiarito: "Mai indicato, da tredici anni a questa parte, nessuna preclusione per nessuna squadra, né di Serie A né di Serie B. Anche il Napoli è tra le squadre che posso arbitrare, mai avuto preclusioni. Non sono mai stato designato in Serie A per il Napoli, ma sono a disposizione, per cui se la commissione riterrà di designarmi per il Napoli o per qualunque altra squadra di Serie A sono e sarò a sempre a disposizione".