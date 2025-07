Montervino: "Accostano un giocatore al Napoli, ma a me non fa impazzire"

“Come vice Di Lorenzo fossi nel Napoli punterei su Zanoli che ha una gamba straordinaria, sarebbe l’ideale più di Juanlu. Potrebbe non restare in azzurro perché magari Conte non lo reputa adatto a venire dentro al campo come fa Di Lorenzo, ma per me è un ottimo terzino. In questi giorni ho parlato spesso bene di Hasa, è stato uno dei più positivi qui a Dimaro. Ma la sua prestazione nel test con l’Arezzo non è stata entusiasmante nonostante abbia toccato tanti palloni. Rispetto a quanto mostrato in allenamento gli è mancata un po’ di qualità. Hasa nasce trequartista-mezz’ala offensiva, così ha giocato nell’Under 20 e con la Juventus Next Gen". Lo ha detto Francesco Montervino a Radio Marte.

"E’ un giocatore forte che potrebbe far parte del gruppo dei 6-7 centrocampisti a disposizione di Conte che però lo vede più come regista in alternativa a Lobotka e Gilmour. Deve ancora crescere tanto, Vergara invece penso che sia un calciatore di grande spessore, ha fatto grandi cose nei pochi minuti in cui è stato impiegato contro l’Arezzo.

E’ reduce da un campionato strepitoso a Reggio Emilia, forse Napoli è ancora un po’ troppo lui a meno che non venga tenuto nella rosa dei 6-7. Merita però di giocare in serie A. Francamente però come sesto, come caratteristiche, servirebbe forse più un incontrista, un vice Anguissa, uno come Musah per intenderci, a meno che Conte non voglia puntare su interni solo di qualità. Miretti? A me non fa impazzire, sinceramente, pur sapendo che è un buon giocatore. Credo che la struttura di chi viene a Napoli debba essere importante, non lo vedo che possa contribuire alla crescita della squadra”.