Orsi: “Napoli e Inter sono le due squadre con le idee ben chiare sull’obiettivo”

Intervenuto sulle frequenze di Radio Radio, Nando Orsi ha parlato della lotta al vertice in vista della prossima stagione: "Inter e Napoli mi sembrano le due squadre che abbiano l’idea ben precisa sull’obiettivo, ossia rivincere lo scudetto. Chivu? Per me è bravo, ma devi dargli la squadra in mondo che lui sbagli il meno possibile", la conclusione di Orsi.

