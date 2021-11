Osimhen, l'amico-giornalista conferma: "Voleva calciare un rigore, ma Insigne è il tiratore"

A Radio Marte nel corso della trasmissione "Si gonfia la rete" è intervenuto Oma Akatugba, giornalista molto vicino a Victor Osimhen che ha confermato una notizia trapelata dopo la gara col Bologna: “Tirare i rigori? Lui è pronto già dall’ultima volta, voleva tirarne uno. Purtroppo non ha potuto perché Insigne è il rigorista ufficiale ma lui è un leader, un combattente, vuol’essere in prima linea per fare la differenza per il Napoli. Se ce ne sarà bisogno li tirerà. Dopo a gara contro la Roma era molto dispiaciuto perché si sente un leader e vorrebbe fare sempre il massimo".