Retroscena dal campo: Osimhen ha chiesto di calciare il secondo rigore

Il secondo rigore del Napoli, quello del 3-0, avrebbe voluto calciarlo Victor Osimhen. L'attaccante nigeriano aveva provato a chiedere a Insigne di lasciargli il pallone, dopo essersi procurato i due penalty, ma Insigne è andato deciso sul dischetto e non ha sbagliato. Quarto gol dagli undici metri in campionato per il capitano del Napoli. Lo aveva detto anche Spalletti dopo l'errore col Torino: il rigorista continuerà a essere Insigne. Così è stato.