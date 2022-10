Osimhen, troppi infortuni? L'agente: "Non perché è fragile, ma per le sue caratteristiche"

Nel corso del suo intervento nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, l'agente di Victor Osimhen.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Nel corso del suo intervento nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, l'agente di Victor Osimhen, Roberto Calenda, si è soffermato anche sui vari infortuni subiti da quando veste la maglia azzurra:

"Victor ha una generosità grandiosa, non scopro di certo io quali sono le sue caratteristiche. Ma voglio sottolineare una cosa: non si è fatto male perché è fragile, bensì perché subisce colpi duri. Si è fatto male a San Siro e tutti hanno visto come, con quello scontro con Skriniar. Poi ha subito una lussazione alla spalla. Non ha freni quando gioca, parte come un treno e questo lo porta ad avere degli infortuni. Dà tutto in campo".