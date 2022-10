Ag. Osimhen: "Piace a tanti club, ma ha sempre voluto restare al Napoli e non ha cambiato idea!"

Roberto Calenda, agente di Victor Osimhen, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli

Roberto Calenda, agente di Victor Osimhen, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli:"Victor ha una generosità grandiosa, non lo scopro di certo io. Ma voglio sottolineare una cosa: non si è fatto male perché è frafile, bensì perché subisce colpi duri. Si è fatto male a San Siro e tutti hanno visto come, con quello scontro con Skriniar. Poi ha subito una lussazione alla spalla. Non ha freni quando gioca, parte come un treno e questo lo port ad avere degli infortuni. Dà tutto in campo.

Mercato? Non lo scopriamo ora che Osimhen è oggetto di interesse di tantissime squadre, ma le cose si fanno in tre: chi vende, chi compra e il giocatore. Io sono stato subito chiaro quest'estate perché sapevo che si sarebbe uscita una miccia per notizie venute fuori da chi aveva altri interessi magari (l'ipotesi di scambio con Ronaldo, ndr). Ma io, il ragazzo e il Napoli avevamo ben chiare le idee.

Col discorso della partenza qualcuno ha preso una cantonata. E' stata volontà di Victor restare al Napoli e giocare la Champions che ha conquistato l'anno scorso insieme ai compagni. Victor voleva proprio questo: fare una grande annata con il Napoli, tra campionato e Champions League. Ha un contratto lungo con il club azzurro. Il mercato è dinamico, ma la nostra volontà è quella di continuare al Napoli e continuare a fare bene".