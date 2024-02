Ottaiano: “Osimhen serve come il pane, il Napoli non può più sbagliare”

Antonio Ottaiano, procuratore sportivo, è intervenuto sulle frequenze di Radio Marte

"Verifichiamo se Osimhen giocherà con la testa altrove e la valigia pronta. L'unica cosa da constatare è che il Napoli ha dei grossi limiti dal punto di vista realizzativo e perciò si aspetta Victor come il pane. Poiché il Napoli ha peccato in fase realizzativa e un calciatore come lui diventa fondamentale. Certo dal punto di vista della condizione fisica e della tenuta difensiva il Napoli c'è ma manca proprio la realizzazione.

Osimhen dovrebbe far fare il salto di qualità anche perché mettendo apprensione maggiore alle difese libera altri calciatori. E' chiaro che il Napoli adesso deve vincere anche se la matematica è a favore degli azzurri. Basti pensare che l'Atalanta deve recuperare una partita con l'Inter e noi con il Sassuolo. Ma bisogna andare dritti e vincere le partite senza guardare i risultati degli altri. Secondo me le chances per arrivare al 4° posto ci sono ma bisogna vincere. Quindi non bisogna più steccare.

Dal punto di vista della tenuta io ho visto una buona squadra. Come detto le difficoltà sono tutte nella realizzazione. Fino al gol, con il Milan, il Napoli ha giocato discretamente. Non credo che il modulo possa influire sulla realizzazione, infatti anche l'Inter gioca a tre. Quest'ultimo Napoli, secondo me, manca di continuità di aggressione. Dalla prossima partita col Genoa il Napoli deve partire con la determinazione di vincere e mettere insieme 4-5 vittorie. Dopodiché si può fare una valutazione rispetto al gap con le altre. Non serve fare calcoli. Bisogna vincere”.