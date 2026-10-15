Padovan attacca Allegri: “Allenatore superato e non adatto al Napoli! Cosa deve perdere ancora?”

vedi letture

Giancarlo Padovan critica duramente Allegri dopo il ko del Napoli in Champions League: nel mirino risultati e gioco.

Il giornalista Giancarlo Padovan, intervenuto ai microfoni di Radio Radio, ha duramente criticato Massimiliano Allegri dopo la seconda sconfitta consecutiva del Napoli in Champions League. Nel mirino dell'opinionista sono finiti soprattutto i risultati europei del tecnico e una proposta di gioco ritenuta ormai superata. Padovan ha messo in discussione la scelta della società azzurra di affidare la panchina all'ex allenatore della Juventus, richiamando anche il rendimento della sua ultima esperienza nella massima competizione europea: “L'ultima partecipazione di Allegri alla Champions League si è conclusa con cinque sconfitte in sei partite. Adesso ne ha perse due su due. Ma che cosa deve perdere ancora? Quali risultati dobbiamo attendere per ammettere che è un allenatore superato, non più al passo con i tempi e che non era adatto al Napoli?”.

Padovan contro Allegri: “Quando ha proposto un gioco spumeggiante e offensivo?”

Il giornalista ha poi contestato l'idea che le difficoltà del Napoli possano essere attribuite a una concezione troppo offensiva del calcio, sottolineando come Allegri abbia sempre privilegiato l'organizzazione difensiva rispetto alla costruzione del gioco: “Ci si vergogna di parlare di difesa, ma quando mai Allegri ha parlato di attacco? Quando ha proposto un gioco spumeggiante e offensivo? Quando ha costruito dal basso? E se non vuole costruire dal basso e punta tutto sulla difesa, di chi sarebbe la colpa? Di chi propone un calcio offensivo?”. Padovan ha infine ribadito le proprie perplessità sull'identità tattica della squadra azzurra, respingendo l'ipotesi che le responsabilità dei risultati negativi possano ricadere su chi sostiene un calcio maggiormente propositivo: “Stiamo parlando di una squadra allenata da Allegri, che non costruisce dal basso e lascia i giocatori distanti venti metri dal resto della squadra. Di quale gioco offensivo sta parlando? È colpa di chi propone un calcio d'attacco e sostiene che in Italia bisogna segnare di più? Se il Napoli va male, allora la colpa è di quelli?”.