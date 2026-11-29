Podcast Sassuolo-Napoli 0-0, le pagelle di Caporale: “Allegri da 5, Anguissa ombra di se stesso! Lang si conferma”

Carlo Caporale a Radio Tutto Napoli boccia Allegri e l'attacco azzurro, promuovendo Lang e Neres.

Il giornalista Carlo Caporale, intervenuto ai microfoni della nostra Radio Tutto Napoli, l'unica radio tematica sul Napoli live dalle 7 su sito, app smartphone e smartTv e DAB Campania, ha analizzato il deludente pareggio per 0-0 degli azzurri sul campo del Sassuolo, assegnando i voti ai protagonisti della sfida. Bocciati Massimiliano Allegri, Anguissa, Politano e Hojlund, mentre arrivano conferme positive da Lang e dalla coppia centrale difensiva. “Mi è sembrata la bella copia della partita di Venezia. Ha messo in luce alcune carenze della squadra, non ultima quella di non riuscire a vincere due partite consecutive. Oggi è un'altra occasione persa per una squadra che non può perdere occasioni”.

Sassuolo-Napoli 0-0, le pagelle di Carlo Caporale: Allegri e Hojlund da 5, Lang si conferma

Milinkovic-Savic 6: “L'unica parata l'ha dovuta fare a tempo quasi scaduto, perché siamo andati anche vicini alla beffa. Da buona posizione l'avversario ha fatto una telefonata a Milinkovic invece di concludere dal limite dell'area in maniera robusta e precisa. La sufficienza gli va data perché è stato abbastanza inoperoso per il resto della partita”.

Spinazzola 5,5: “Partita un po' ad alti e bassi, però mai si è acceso nella maniera giusta per offrire la sovrapposizione o, con una penetrazione delle sue, fare la superiorità numerica. Non è stato un fattore in positivo, senza commettere gravi errori”.

Rrahmani 6: “Voglio premiare nella coppia centrale il miglioramento del rendimento difensivo del Napoli. Gli imputo forse quel colpo di testa ravvicinato, sul quale non è riuscito a coordinarsi e a dare forza al pallone. Per il resto, la solita partita di sostanza difensiva”.

Beukema 6: “Il Napoli pian piano si avvicina a un rendimento difensivo discreto, accettabile e migliore rispetto alla prima parte della stagione. Per il resto, una partita abbastanza sicura, come era avvenuto nelle ultime”.

Olivera 5: “Molti lo davano anche in dubbio prima di questa partita, quindi ritengo che forse non fosse nemmeno il migliore Olivera dal punto di vista fisico. Si era visto che era in difficoltà, tant'è vero che è stato tra i primi a uscire nella girandola delle sostituzioni”.

Anguissa 5: “È un po' l'ombra di se stesso, è inutile girarci intorno. Non è l'Anguissa che tutti noi conosciamo e che ci ha fatto tante volte la differenza. Non so se sia un problema di condizione fisica o mentale, certamente è un Anguissa che in questo momento era giustamente scivolato anche un po' ai margini”.

Gilmour 5,5: “Il regista è quello che deve dettare i tempi, accompagnare la squadra, prenderla per mano, come lui aveva fatto molto bene a Manchester. Oggi non ci è riuscito”.

McTominay 6: “Forse nel primo tempo l'unico spunto degno di nota è stato il suo, con quell'uno contro uno e l'atterramento al limite dell'area. Altrimenti sarebbe entrato in area a battere da una posizione molto invitante. Nel secondo tempo, anche per motivi tattici, è dovuto arretrare, trovandosi in una posizione poco consona al suo classico gioco di inserimento. Però la sufficienza secondo me l'ha guadagnata”.

Politano 5: “Sugli esterni devi dare quella qualità, quella freschezza, quell'inventiva che in una partita di questo genere è essenziale. Il suo contributo non si è ravvisato, poi è uscito anche giustamente. Magari anche la fatica comincia a pesare”.

Hojlund 5: “Oggi è sembrato anche lui l'ombra di se stesso. È un giocatore che sinceramente già da qualche partita avrebbe dovuto rifiatare, è già bene che non si infortuni. Il Napoli non può proseguire giocando con un solo centravanti di ruolo in una stagione nella quale si pretende di centrare anche obiettivi di grosso calibro. È una mancanza evidentissima dell'organico, quindi bisogna in qualche modo provvedere”.

Lang 6,5: “Conferma che in questo momento è uno degli uomini migliori, se non il migliore del Napoli. Gli spunti e le occasioni sono spesso frutto delle sue idee, dei suoi movimenti e delle sue giocate. È andato anche vicino al gol perché, con un dribbling secco, ha poi tirato sul primo palo. È stato bravo il portiere, però onestamente c'è poco da imputare a Lang per quello che sta facendo. Bene che il Napoli abbia ritrovato un giocatore che può tornare utile nel corso di questa stagione. Mi sembra naturale che le prestazioni in campo abbiano cancellato, credo e mi auguro, le ipotesi di un'eventuale cessione a gennaio”.

Favasuli 5,5: “Non ha fatto la differenza. Ha avuto anche una palla in area di rigore sulla quale poteva fare meglio, ma non l'ha controllata. Chi entra dalla panchina deve in qualche modo dare quel quid in più, perché si vedeva che gli avversari nel secondo tempo erano più stanchi”.

Giovane 5,5: “È stato poco cattivo, anche se poi ha messo una bella palla tesa sulla quale nessuno ha creduto. Chi entra dalla panchina deve dare quel quid in più e questo fattore non c'è stato”.

Neres 6: “Nel finale ha ciccato un paio di situazioni nelle quali sicuramente poteva fare di più, però quando l'ho visto entrare ha messo insieme una serie di giocate interessanti. Mi fanno capire che sia un giocatore che pare stia benino anche dopo questo stop e che, continuando ad avere minuti e a giocare, potrebbe essere un fattore, sempre che la salute lo assista di qui in avanti. Gli ho dato un sei di speranza”.

Lucca SV: “È entrato negli ultimissimi minuti. Non so se su quella palla avremmo potuto dire che era l'uomo che si era conquistato il calcio di rigore. Di Lucca abbiamo già detto tanto e troppo, oggi non mi voglio dilungare su di lui anche perché non è il caso”.

Allegri 5: “Lui rimarcava il discorso che queste sono le partite non da giocare ma da vincere. Il Napoli queste partite non le vince e non può essere solo responsabilità dei giocatori”.

Il rigore negato al Napoli

“È la classica azione un po' borderline. L'arbitro dal campo non aveva dato il rigore. Quando ti richiama il VAR, nove volte su dieci l'arbitro conferma quello che il VAR gli ha portato a rivedere. In questo caso Guida è stato coerente con la sua prima scelta. Si poteva dare oppure no, perché siamo proprio ai limiti. Il braccio è molto alto, però il giocatore è abbastanza ravvicinato. Come diceva il buon Vujadin Boskov, rigore è quando l'arbitro fischia. Del resto, anche Allegri ha accettato la decisione dell'arbitro”.

Le priorità per il mercato di gennaio

“Sono due i giocatori da prendere: un attaccante e anche un centrocampista. Nel momento in cui viene meno uno dei centrocampisti andiamo subito in difficoltà numerica e abbiamo poche armi dalla panchina, se non cambiare sistema e stravolgere alcune situazioni. Bisogna avere qualche altro giocatore in grado di poter sostituire all'occorrenza chi è in campo o chi magari è assente”.

La corsa verso l'Europa

“Prima dell'inizio di questo miniciclo fino a Natale avevo detto che il Napoli, per provare questa risalita, doveva ottenere almeno quattro vittorie e un pareggio. Ne abbiamo fatte una e un pareggio, quindi significa dover vincere le altre tre da qui alla sosta natalizia. La stagione è ancora lunga e gli obiettivi si possono anche rimodulare. Speriamo di non declassarci fino al completo anonimato, perché sarebbe davvero brutto. Un ottimismo corposo faccio fatica oggi ad averlo, fermo restando che le speranze non sono del tutto sopite. Dobbiamo essere realisti”.