Padovan su Conte: "E' il momento di programmare e pensare al futuro, non del vedremo"

A Radio Napoli Centrale, nel corso di un 'Calcio alla Radio – Terzo Tempo' è intervenuto il giornalista Giancarlo Padovan: “A me non piace il “vedremo” di Conte o lo “speriamo” di Manna sul futuro dell’allenatore. Sono sorpreso. C’è un contratto di tre anni, e queste parole possono incidere. Sarebbe il momento di programmare e di pensare al futuro, non certo al “vedremo”. Non mi piacciono queste parole. Penso a Gasperini e a come ha destabilizzato l’Atalanta dopo le sue parole. Mi meraviglia anche come De Laurentiis non sia intervenuto per chiarire la posizione dell’allenatore, che ha davanti un contratto lungo.

In troppi dicono che Conte può andare altrove, ma in base a cosa? Trovo questa cosa precaria e disagevele. Se De Laurentiis non interviene alimenta queste voci. Stiamo parlando di un presidente che con i contrattualizzati è sempre molto perentorio. Questo silenzio può rendere davvero possibile un addio di Conte.

Napoli-Milan? Un buon Napoli per 60 minuti, a tratti dominante: ma che ha meritato di vincere. Però ha concesso qualcosa di troppo ai rossoneri. Nel calcio di oggi né l’1-0 e nemmeno il 2-0 garantiscono il risultato. Il rigore così ingenuo poteva riaprire. Ho visto però il Napoli meglio dell’Inter. I nerazzurri hanno sofferto più del Napoli, e Sommer ha fatto due parate fondamentali. Importantissimo uscire indenni dal campo di Bologna”.