Palmeri: "Se Allegri andrà al Napoli, sarà scontro finale con Conte"

Inviato a Napoli per la vittoria dello scudetto, Tancredi Palmeri sul sito di Sportitalia ha commentato il campionato che si è appena concluso ma ha parlato anche di futuro delle panchine: "Quanto freddo è stato l’abbraccio con De Laurentiis, quanto fataliste le parole del presidente stesso. Con questo tipo di personaggi di solito giravolte non ne avvengono, e persino negli ambienti vicini ad Antonio qui a Napoli si dà l’addio per scontato. Al vertice Conte-De Laurentiis si andrà per ascoltare ma nella convinzione che le beghe per farsi fare il mercato nelle ultime due sessioni hanno scavato un solco profondo, così come ho avvertito da febbraio. E poi l’alternativa è troppo allettante. Non solo perché Antonio è cuore Juve, nonché tutto il fascino di essere proprio lui a riportarla alla scudetto; ma perché il supporto di mercato degli Elkann sarebbe totale, e incontrastato in Italia.

I napoletani non ci pensano perché stanno contenti. Ma da contenti staranno con Allegri. Le parole di De Laurentiis erano così serafiche non solo per indole o per orgoglio del presidente, ma perché stavolta DeLa ha già l’alternativa in mano a prescindere, rispetto all’addio di Spalletti che lo lasciò colpevolmente e inspiegabilmente impreparato. Gli incontri con Allegri ci sono già stati, manca solo il sì finale proprio per lasciare uno spiraglio a Conte. E così riavremo un Allegri vs Conte versione scontro finale".