Capello critica l'Inter: "Hanno buttato lo Scudetto! Peggio che nel 2022"

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola intervista l'ex allenatore Fabio Capello che ha analizzato il finale della lotta Scudetto con la vittoria del Napoli: "Non è un miracolo, ma una grande vittoria sì. Conte ha riportato a Napoli lo scudetto al primo colpo, grazie a uno straordinario lavoro soprattutto sulla testa dei suoi giocatori. Se è vero che gli azzurri lo scorso anno hanno vissuto una stagione orribile, non va dimenticato che nel 2023 con Spalletti avevano dominato il campionato".

"Conte è stato bravo a non far mollare i suoi. Poi è chiaro, non si può negare che sia stato aiutato pure dalle rivali. Milan e Juve hanno mollato presto la lotta scudetto, l’Atalanta non ha fatto quel passo in avanti per competere davvero e l’Inter... beh, l’Inter ha buttato il tricolore. Ancora più di quanto fece nel 2022, quando arrivò dietro al Milan. Perché allora i rossoneri chiusero con sei vittorie consecutive, non dando nella volata finale ai cugini la possibilità del controsorpasso. Stavolta, gli uomini di Inzaghi, dopo aver dilapidato il vantaggio hanno sprecato pure con la Lazio la chance di approfittare del mezzo passo falso del Napoli a Parma. Un peccato capitale".