Serie A, De Siervo: "McTominay MVP emblema del Napoli campione"

La Lega Serie A ha reso noti gli MVP della Serie A Enilive 2024/2025, che premiano il miglior under 23, portiere, difensore, centrocampista e attaccante della stagione. Da considerare che McTominay ha vinto il premio di MVP assoluto della stagione, mentre Conte è stato eletto allenatore della stagione. Nella categoria "miglior under 23 Nico Paz ha avuto la meglio su Esposito (Empoli) e Yildiz. Svilar il miglior portiere (era in corsa con De Gea e Milinkovic-Savic), Bastoni, l'unico giocatore dell'Inter a vincere, ha superato la concorrenza di Buongiorno e Tavares. A centrocampo vince Reijnders, con l'olandese del Milan che batte Barella (e lo stesso McTominay). In attacco ha la meglio Retegui su Kean e Orsolini.

"Siamo alla conclusione di una delle stagioni più spettacolari ed entusiasmanti della storia della Serie A, ma soprattutto del campionato più combattuto e incerto di tutto il panorama europeo, con la lotta scudetto che ha vissuto solo ieri il suo emozionante epilogo e i verdetti finali per la zona Europa e la zona salvezza che verranno scritti soltanto negli ultimi 90 minuti di gioco, dopo un torneo vissuto tutto all'ultimo respiro. Ringraziamo tutti i Club, i tecnici e i calciatori che hanno reso possibile un’annata così straordinaria e in particolare i campioni ai quali abbiamo assegnato ieri i premi di MVP, semplicemente i 'migliori' giocatori per rendimento e leadership, vere stelle di una Serie A capace di divertire e appassionare fino al fischio finale dell’ultima partita. Tra questi top player, merita certamente una menzione particolare il Migliore in Assoluto di questa stagione che è risultato, con pieno merito, Scott McTominay. Il nazionale scozzese, fortemente voluto da Antonio Conte, è arrivato a Napoli con alle spalle una importante carriera in Premier League, ma è in azzurro che ha vissuto la definitiva consacrazione tra i migliori centrocampisti del panorama internazionale. Non solo le 12 reti segnate, suo record personale, ma la costante presenza in tutte le fasi del gioco e la progressiva capacità di assumersi le responsabilità in campo tipica dei veri leader hanno fatto di McTominay l’emblema del Napoli Campione d’Italia, rendendolo un idolo dello straordinario pubblico partenopeo".