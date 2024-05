Parma, Coppola: "Pecchia al Napoli? Ha un contratto e col club c'è stima reciproca"

Ferdinando Coppola, preparatore dei portieri del Parma, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli

TuttoNapoli.net

© foto di Federico De Luca

Ferdinando Coppola, preparatore dei portieri del Parma, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Ieri è stata la ciliegina sulla torta, è stata una cavalcata importante. Contiamo di concluderla nel migliore dei modi cercando di mantenere la prima posizione. Ogni annata è diversa, è fatta di tanti ostacoli e per noi questa promozione è unica.

Pecchia? Il lavoro di Fabio è stato importante e ci ha aiutato la stagione scorsa quando le aspettative erano le stesse ma ci ha permesso di conoscere la piazza e la proprietà che è americana. Quest’anno abbiamo sugellato l’obiettivo promozione. Il lavoro visto sul campo ha ‘consacrato’ quest’annata e ci auguriamo che si possa crescere sempre di più. Io e Fabio siamo legati da un contratto col Parma, c’è stima reciproca con la società.

Man? Giocatore importante, ma anche Bonny e Bernabè. Chichizola? Portiere moderno, abile coi piedi. Non è giovanissimo, ha già esperienza in Italia, poi è stato all’estero ed è rientrato. Tutti possono togliersi delle belle soddisfazioni in Serie A”.