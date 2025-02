Pastore: "Tutti aspettano che la Lazio inciampi col Napoli, ma sta reggendo le pressioni"

Il giornalista Giuseppe Pastore durante l'ultima puntata di "L'ascia Raddoppia", programma di Cronache di Spogliatoio, ha parlato della sfida tra Lazio e Napoli: "La Lazio deve scegliere. C'è la situazione Dia, potrebbe esserci. Aldilà di questo, Baroni in alcune partite ha sperimentato con successo il 4-3-3 con Dele-Bashiru, il giocatore muscolare ideale per far fronte al centrocampo del Napoli. Come contro l'Atalanta, una delle migliore partite della Lazio degli ultimi tre mesi. La Lazio ha battuto due volte il Napoli, una volta con le riserve e una volta con i titolari.

Secondo me ci sarà Dele-Bashiru accanto a Rovella e Guendouzi, davanti Isaksen, Castellanos e Zaccagni con Pedro super sostituto. Ci sono tanti varianti tattiche in questa partita che la rendono super interessante. La Lazio è quarta, tutti aspettano che inciampi, ma la Lazio sta andando e sta reggendo le pressioni del quarto posto".