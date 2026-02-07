Pistocchi: "Conte vuole dominare, ma teme sconfitta. Gioco dispendioso che può portare a più infortuni"

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto il giornalista Maurizio Pistocchi: "Genoa-Napoli è una gara piena di insidie. Il Napoli fuori casa è stato altalenante, mentre il Genoa di De Rossi ha trovato una maggiore solidità: meno spregiudicato, più accorto, pronto ad aspettare e a chiudere gli spazi. Però credo che il Napoli, se sta bene fisicamente e mentalmente, resti favorito perché ha un’identità di gioco forte.

Vergara nome molto caldo anche in ottica Nazionale? Su Vergara bisognerebbe tornare ad agosto: Conte aveva capito subito il suo potenziale e si era opposto alla cessione. È un giocatore interessante, non più giovanissimo, ma in Italia facciamo fatica a valorizzare i giovani. Seguo molto la Serie B e vedo tanti profili pronti per la Serie A. Il problema è culturale: investiamo troppo sugli stranieri e poco sui nostri ragazzi. Servirebbe coraggio, soprattutto da allenatori e dirigenti, che spesso sono schiavi del risultatismo.

Gioco o risultato? Esistono più strade per arrivare al risultato. C’è chi domina il gioco col palleggio, come il Barcellona o il Napoli di Sarri e Spalletti, e chi punta sulla solidità e sugli errori avversari. Conte è a metà strada: vuole dominare, ma teme la sconfitta e finisce per rischiare meno. Questo porta a un gioco più verticale, più dispendioso, e forse anche a più infortuni. Il Napoli più bello, per me, è stato quello visto in Supercoppa, più leggero mentalmente. L’analisi va sempre fatta sul gioco, non solo sul risultato".